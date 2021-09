Antibes Galerie du Faune Alpes-Maritimes, Antibes Les journées du patrimoine 2021 Galerie du Faune Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

Les journées du patrimoine 2021 Galerie du Faune, 18 septembre 2021 10:30, Antibes. Journée du patrimoine 2021 Galerie du Faune. Gratuit http://www.cegedephilipon.com, cegede@outlook.com, 0616562212

18 et 19 septembre Les journées du patrimoine 2021 * *

samedi 18 septembre – 10h30 à 20h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 20h00

*

entrées libre

Galerie du Faune 6 rue des Cordiers, Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Crédits : le poids du fagot Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Galerie du Faune Adresse 6 rue des Cordiers, Antibes Ville Antibes Age minimum 9 Age maximum 99 lieuville Galerie du Faune Antibes