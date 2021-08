Lion-sur-Mer Galerie d'art Le Trianon Calvados, Lion-sur-Mer Exposition : Blow’ in Lion – Pop-up store des métiers d’art Galerie d’art Le Trianon Lion-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Lion-sur-Mer

Exposition : Blow’ in Lion – Pop-up store des métiers d’art Galerie d’art Le Trianon, 17 septembre 2021 10:00, Lion-sur-Mer. Journée du patrimoine 2021 Galerie d’art Le Trianon. Gratuit

17 – 19 septembre Exposition : Blow’ in Lion – Pop-up store des métiers d’art * Du 17 au 22 septembre, l’artisanat d’art se dévoile dans un espace intime. La Galerie d’art Le Trianon accueille 10 artisans créateurs normands pour une exposition vente éphémère. Décoration, art de la table, mobilier, bijoux… La beauté des matières dialogue avec la richesse des métiers manuels pour vous entrainer dans un univers poétique. Et pour en savoir encore plus, rencontre avec les artisans les samedi 18 et dimanche 19 septembre. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Galerie d’art Le Trianon Boulevard du Calvados, 14780 Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer 14780 Calvados

02 31 36 12 00 https://www.blowinnormandie.fr/popup-lion https://www.facebook.com/blow.in.normandie/,https://www.instagram.com/blow.in.normandie/

L’association Blow’ in Normandie investit la Galerie d’art Le Trianon pour mettre à l’honneur la richesse de notre patrimoine vivant et présenter au public le travail de 10 artisans d’art normands.

Crédits : © Blow’ in Normandie Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lion-sur-Mer Autres Lieu Galerie d'art Le Trianon Adresse Boulevard du Calvados, 14780 Lion-sur-Mer Ville Lion-sur-Mer lieuville Galerie d'art Le Trianon Lion-sur-Mer