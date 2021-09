Horbourg-Wihr Fouilles du 50 Grand Rue Haut-Rhin, Horbourg-Wihr Visites de la fouille archéologique programmée d’Horbourg-Wihr Fouilles du 50 Grand Rue Horbourg-Wihr Catégories d’évènement: Haut-Rhin

18 et 19 septembre Visites de la fouille archéologique programmée d’Horbourg-Wihr * Venez visiter un chantier de fouille programmée au cœur de l’agglomération antique, découvrir les méthodes de l’archéologie, ainsi que les résultats des recherches ! Au programme : Visites guidées de la fouille pour tous

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 13h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 13h30 à 17h00

Gratuit. Horaires des départs de visite : 10h, 11h, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30.

Fouilles du 50 Grand Rue 50 Grand Rue, Horbourg-Wihr Horbourg-Wihr 68180 Haut-Rhin

Archéologie Alsace, en partenariat avec la commune et l’Association d’archéologie et d’histoire d’Horbourg-Wihr (ARCHIHW), mène des recherches depuis 2016 au 50 Grand Rue. À proximité immédiate du centre de l’agglomération antique, étudiants, bénévoles et professionnels y révèlent les vestiges d’un quartier d’habitation et son évolution du Ier au IVe siècle.

