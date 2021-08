Bavay Forum antique de Bavay Bavay, Nord Rendez-vous de chantier à mi-parcours de la réalisation du parcours couvert Forum antique de Bavay Bavay Catégories d’évènement: Bavay

Vendredi 17 septembre, 10h00 Rendez-vous de chantier à mi-parcours de la réalisation du parcours couvert * À l’horizon printemps 2022, une couverture de 13 mètres de haut viendra protéger les vestiges du Forum antique de Bavay et un tout nouveau parcours de visite scénographié et accessible à tous sera ouvert au public. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Forum antique de Bavay vous invite à dresser un bilan à mi-parcours de ce chantier d’envergure qui s’est installé en janvier 2021 sur son site archéologique. Les différents intervenants viendront à votre rencontre pour présenter l’avancée des travaux et les réalisations à venir. Ce sera également l’occasion de révéler les premiers résultats des fouilles préventives qui ont permis la mise au jour de vestiges exceptionnels tels que des enduits peints, une stèle funéraire et une trompe gallo-romaine en très bon état de conservation. *

Le forum antique de Bavay est le plus grand mis au jour au nord de Paris, véritable cœur de la capitale des Nerviens. Le musée propose aux visiteurs de se plonger dans le quotidien des Gallo-Romains de la cité des Nerviens. Il concentre plus de 600 objets issus des fouilles archéologiques dont un ensemble magnifique de statuettes en bronze, des vases à buste caractéristique de la production locale. Le musée propose aussi une reconstitution 3D du forum grâce au film “Retour à Bagacum II”.

