18 et 19 septembre Château d'Artias
Vue panoramique depuis la table d'orientation.

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Forteresse d'Artias 43130 Retournac

https://www.ot-des-sucs.fr

Sur son éperon rocheux, au centre des monts Miaune, Gerbizon et Madeleine, se dressent, au-dessus des méandres de la Loire, les vestiges de la forteresse d’Artias. Connu déjà à la fin du 10ème siècle, c’est l’un des plus anciens châteaux du Velay. La chapelle romane date du 12ème (très beau portail d’entrée) ! Une maison d’accueil abrite de nombreux objets médiévaux retrouvés sur le site et accueille des expositions d’objets contemporains.

