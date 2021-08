Seclin Fort de Seclin Nord, Seclin L’architecture Séré de Rivieres Fort de Seclin Seclin Catégories d’évènement: Nord

L’architecture Séré de Rivieres Fort de Seclin, 17 septembre 2021 09:00, Seclin. Journée du patrimoine 2021 Fort de Seclin. Tarif préférentiel 0320971418, museum@fortseclin.com

Vendredi 17 septembre, 09h00 L’architecture Séré de Rivieres * Lapides clamabunt Les pierres témoigneront Ce message nous est donné par Raymond Adolphe Séré de Rivières, cet illustre architecte français qui organisa la défense de la république à la fin du XIXème siècle. Découvrons la poliorcétique (l’art de la fortification), l’utilisation des matériaux locaux, l’architecture défensive et la beauté de ce bâtiment de brique et de terre de plus de 5 hectares. C’est un bout de notre histoire qui sommeil dans la plaine du Mélantois. Levez les yeux et observons les traces du passé en compagnie de votre guide. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 16h30

3€

Fort de Seclin Chemin du Fort – 59113 Seclin Seclin 59113 Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/location35874763.jpg 03.20.97.14.18 https://www.fortseclin.com/ https://www.facebook.com/Fort.Seclin/ Crédits : @Fort de Seclin Tarif préférentiel Licence libre

