18 et 19 septembre Visitez la forge de Savignac-Lédrier * Visite guidée et gratuite du site industriel de la forge de Savignac-Lédrier. Attestée en 1521, cette forge fut la dernière de France à utiliser le charbon de bois à sa fermeture en 1930. Attestée en 1521, la Forge de Savignac-Lédrier utilisait la force de l’eau de l’Auvézère pour actionner sa soufflerie et les machines-outils nécessaires à la fabrication de fonte de fer. Elle fut la dernière de france à fonctionner au charbon de bois à la fermeture du haut-fourneau en 1930. L’activité industrielle continua jusqu’en 1975 avec un atelier de tréfilerie qui produisait des pointes et des clés de boîtes à sardines. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit.

Forge de Savignac-Lédrier route des forges, 24270 Savignac-Lédrier Savignac-Lédrier 24270 Dordogne

05 53 52 29 79 https://www.naturellementperigord.fr/index.php/fr/decouvrir/patrimoine-historique/offre/139-forge-de-savignac-ledrier

Cette forge est attestée en 1521. Son haut fourneau était actif jusqu’en 1930, ce qui fait d’elle la dernière forge à fonctionner au charbon de bois en France. L’activité de tréfilerie cesse de fonctionner en 1975. Classé aux Monuments Historiques, ce site industriel se visite de juin à septembre inclus.

