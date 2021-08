Villedieu-les-Poêles Fonderie de cloches Cornille-Havard Manche, Villedieu-les-Poêles Visite guidée de la Fonderie de Cloches Cornille Havard Fonderie de cloches Cornille-Havard Villedieu-les-Poêles Catégories d’évènement: Manche

Découvrez également notre exposition temporaire de photographies “Des cloches pour la cité corsaire” retraçant le projet des nouvelles cloches de la cathédrale de Saint-Malo.

Venez vivre et partager l’émotion de ce lieu unique. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h30

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

Tarif: 8€50/pers – Enfant de 6 à 11 ans incus 7€50 – Gratuit <6 ans. Groupes sur réservation. Prévoir 1h sur place dont 30 minutes de visite guidée.

Fonderie de cloches Cornille-Havard 10 rue du Pont Chignon, Villedieu-les-Poêles, 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles 50800 Villedieu-les-Poêles Manche

https://cibul.s3.amazonaws.com/location14302643.jpg 02 33 61 00 56 http://www.cornille-havard.com

La fonderie Cornille Havard est l’héritière d’une longue tradition de fondeurs de cloches installés à Villedieu les Poêles depuis le Moyen-Age. Dans l’atelier construit en 1865, une centaine de cloches monumentales voient le jour chaque année perpétuant ainsi le savoir-faire et les méthodes des compagnons d’autrefois. L’année 2015 marque les 150 ans de la fonderie Cornille Havard, venez vivre et partager l’émotion de ce lieu unique. Reconnue pour son savoir-faire, Cornille Havard a réalisé en 2013 les nouvelles cloches de Notre-Dame de Paris.

© Fonderie de cloches Cornille Havard

Crédits : ©Francis Bouquerel Tarif habituel

