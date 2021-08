Fécamp Fécamp au gré des vents Fécamp, Seine-Maritime Circuit – sortie-découverte sur un vieux gréements inscrit au patrimoine maritime Fécamp au gré des vents Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

17 – 19 septembre Circuit – sortie-découverte sur un vieux gréements inscrit au patrimoine maritime * Fécamp au gré des vents – Sorties en mer sur vieux gréements

« Sur le pont, moussaillons ! » – le capitaine Astérix a besoin de solides matelots ! Le Milpat et la Tante Fine, deux bateaux inscrits au patrimoine maritime, vous invitent à bord pour une découverte inédite des falaises de la Côte d’Albâtre ; depuis 10 ans une expérience inoubliable.

Dans la peau d’un matelot de ces deux voiliers traditionnels, anciens bateaux de pêche, vous découvrez pendant 2h le monde de la navigation à l’ancienne du “hisser des voiles” aux explications sur l’histoire de ces deux navires d’exception. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 12h00 à 14h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 16h00

vendredi 17 septembre – 16h00 à 18h00

vendredi 17 septembre – 18h00 à 20h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 12h00 à 14h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 12h00 à 14h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h00

28 €/matelot – 15 €/mousse (6-14 ans), gratuit jusqu’à 5 ans inclus (durée 2h)

Fécamp au gré des vents Quai Sadi Carnot, 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location49824364.jpg +33 (0)2 35 28 84 61 https://www.fecamptourisme.com/offre/au-gr%c3%a9-des-vents-sortie-en-mer-sur-vieux-gr%c3%a9ements https://www.facebook.com/fecampaugredesvents

Sorties en mer sur vieux gréement à Fécamp

