Montbron Espace préhistoire André Debénath Charente, Montbron Visite-atelier à l’espace préhistoire André Debénath Espace préhistoire André Debénath Montbron Catégories d’évènement: Charente

Montbron

Visite-atelier à l’espace préhistoire André Debénath Espace préhistoire André Debénath, 17 septembre 2021 09:30, Montbron. Journée du patrimoine 2021 Espace préhistoire André Debénath. Gratuit|Sur inscription 0634020197, espace.prehistoire.montbron@gmail.com

Vendredi 17 septembre, 09h30, 13h30 Visite-atelier à l’espace préhistoire André Debénath * *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 12h00

vendredi 17 septembre – 13h30 à 16h00

*

Gratuit. Réservé aux scolaires. Inscription obligatoire.

Espace préhistoire André Debénath 13, rue Gambetta 16220 Montbron Montbron 16220 Charente

https://cibul.s3.amazonaws.com/location41648513.jpg 06 34 02 01 97 http://prehistoire-montbron.net

Espace de découverte de la préhistoire dans la vallée de la Tardoire.

Crédits : ©André Débenath Gratuit|Sur inscription ©DR

Détails Heure : 09:30 - 16:00 Catégories d’évènement: Charente, Montbron Autres Lieu Espace préhistoire André Debénath Adresse 13, rue Gambetta 16220 Montbron Ville Montbron lieuville Espace préhistoire André Debénath Montbron