17 – 19 septembre Visite guidée de l’espace “Pierre Larousse” à Toucy (89) * Le vendredi les visites sont réservées aux scolaires et lycéens.

Samedi et dimanche : visite guidée tout public, groupe de 15 personnes. *

vendredi 17 septembre – 13h30 à 16h30

samedi 18 septembre – 10h15 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h15 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h15 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h15 à 18h00

Gratuit. Visite toutes les 45 mn

Espace “Pierre Larousse” rue des Montagnes 89130 Toucy Toucy 89130 Saint-Marc Yonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 06 98 91 62 94 http://pierrelarousse.fr

Espace consacré à Pierre Larousse, né à Toucy (Yonne)

Dans la pièce centrale, se trouvent une vitrine, rassemblant des ouvrages et des objets, ainsi qu’une table de travail moderne. Les salles latérales accueillent Paysage XI, l’œuvre d’Isabelle Cornaro réalisée dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France, en coproduction avec le Frac (Fonds régional d’art contemporain). Elle est constituée de plusieurs élémentsbibliothèques de rangements et de consultation, formant « un ensemble à la fois sculptural et architectural », qui reçoit le fonds de l’Association Pierre Larousse.

Crédits : association Larousse Gratuit

