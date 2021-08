Cormelles-le-Royal Espace Jean Mantelet - Ancien site Moulinex Calvados, Cormelles-le-Royal Exposition “Moulinex, parcours de femmes” Espace Jean Mantelet – Ancien site Moulinex Cormelles-le-Royal Catégories d’évènement: Calvados

17 – 19 septembre Exposition “Moulinex, parcours de femmes” * Une forte tradition industrielle a fondé les activités économiques de Cormelles le Royal. En 1965, le fondateur de l’entreprise Moulinex décida d’implanter un nouveau site de production sur 21 hectares. Au plus fort de son activité, plus de 2 000 personnes y travaillaient, et notamment de très nombreuses femmes.

En septembre 2021, l’usine fermait définitivement ses portes. 20 ans après, sur l’ancien site de Cormelles le Royal, les parcours des anciennes Moulinex sont mis en lumière dans le cadre d’une exposition photographique en plein air. Jean-Yves Desfoux, photojournaliste ayant couvert pendant 30 ans le territoire normand pour le quotidien Ouest-France, présentera des photographies fortes, extraites de ses archives, qui témoignent à la fois de l’histoire des ouvrières dans l’usine (fin années 80 – début années 90), puis de leur engagement dans la lutte pour la survie du site à partir des années 1995. Ses photographies touchantes, tournées vers l’expérience humaine, rendent compte de la vie de ces femmes au travail, de la détresse des situations vécues, de la solidarité. *

Crédits : © Jean-Yves Desfoux – www.atelierles4routes.com

