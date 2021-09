Marcigny Espace de la Chenale Marcigny, Saône-et-Loire Une exposition d’affiches de cinéma Espace de la Chenale Marcigny Catégories d’évènement: Marcigny

Une exposition d'affiches de cinéma Espace de la Chenale, 19 septembre 2021 14:00, Marcigny

Dimanche 19 septembre, 14h00 Une exposition d’affiches de cinéma * Les modèles exposés permettront de retracer l’histoire de cet art graphique assez particulier qui a accompagné l’exploitation cinématographique. Cette mise en lumière constituera une invitation à réfléchir au moins brièvement sur les phénomènes de mode, l’essor de la communication visuelle, l’évolution des techniques de conception et d’impression, la place du cinéma dans l’imaginaire collectif. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h30

*

Entrée libre

Espace de la Chenale 14 rue de la Chenale 71110 Marcigny Marcigny 71110 Saône-et-Loire Salle d’exposition de la municipalité de Marcigny

Crédits : Gaumont distribution

