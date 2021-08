La Roche-sur-Yon Espace d'art contemporain du Cyel La Roche-sur-Yon, Vendée Flashback, le musée d’hier à aujourd’hui Espace d’art contemporain du Cyel La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Venez découvrir les 170 ans d’histoire des collections du musée à travers des œuvres et des objets éclectiques parfois inattendus. Animé par des hommes et des femmes passionnés, le musée, fondé au XIXe siècle connaît une histoire riche en rebondissements. Réunissant tout d’abord des « curiosités locales », les collections s’ouvrent peu à peu à la peinture du XIXe siècle, avant de s’orienter vers la photographie plasticienne dans les années 1980. Ce fonds est aujourd’hui une référence au niveau national. Exposition jusqu’au 25 septembre 2021 – Entrée libre – Visite libre – Visites-flashs Les coups de cœur de l’équipe du musée *

vendredi 17 septembre – 13h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 13h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 13h00 à 18h00

Espace d’art contemporain du Cyel 10 rue Salvador Allende 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Vendée

Le Cyel, Pôle culturel possède un espace d’exposition consacré à l’art contemporain et géré par le musée.

