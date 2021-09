Baugé-en-Anjou Eglise St Médard Cheviré le Rouge (49150 Baugé en Anjou) Baugé-en-Anjou, Maine-et-Loire Musée d’Art Sacré et Métiers d’Art Eglise St Médard Cheviré le Rouge (49150 Baugé en Anjou) Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

18 et 19 septembre Musée d’Art Sacré et Métiers d’Art * Grande exposition annuelle. Présentation des vêtements de la riche collection de Cheviré, selon l’évolution de la forme du vêtement. Présentation des dons récents.

Possibilité également de visiter le Musée au tarif réduit de 3€. Gratuit <12ans. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

Visite expo dans la nef gratuite. Accessible PMR.

Eglise St Médard Cheviré le Rouge (49150 Baugé en Anjou) Place de l’église, 49150 Baugé en Anjou Baugé-en-Anjou 49150 Cheviré-le-Rouge Maine-et-Loire

0685109015 http://art-sacre-en-anjou.fr

Place de l’église, Cheviré le Rouge (49150 Baugé en Anjou)

