Exposition d’ornements sacerdotaux du 19ème siècle et d’objets liturgiques Eglise Sainte Foy, 18 septembre 2021 14:00, Molompize. Journée du patrimoine 2021 Eglise Sainte Foy. Gratuit 04 71 73 60 06, 04 71 23 07 76, http://www.hautesterrestourisme.fr

18 et 19 septembre Exposition d’ornements sacerdotaux du 19ème siècle et d’objets liturgiques * Accès libre. Découvrez ces trésors, ainsi que leur symbolique. Renseignements Mairie de Molompize 04 71 73 60 06

Mesures sanitaires en fonction des mesures en vigueur. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Eglise Sainte Foy 15500 Molompize Molompize 15500 Cantal

04 71 73 60 06 http://hautesterrestourisme.fr

Eglise Sainte Foy, abritant la Vierge en Majesté de Vauclair

Crédits : Hautes Terres tourisme Gratuit Hautes Terres tourisme

