Berric Eglise Saint-Thuriau Berric, Morbihan Exposition de la cloche Marie Joseph Guillemette Eglise Saint-Thuriau Berric Catégories d’évènement: Berric

Morbihan

Exposition de la cloche Marie Joseph Guillemette Eglise Saint-Thuriau, 17 septembre 2021 10:00, Berric. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Thuriau. Gratuit

17 – 19 septembre Exposition de la cloche Marie Joseph Guillemette * *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 16h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Diffusion en continu d’un film sur l’Art campanaire et sur la refonte de la cloche dans les ateliers de la fonderie d’Annecy

Eglise Saint-Thuriau Place de l’Eglise, 56230, Berric Berric 56230 Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location31269366.jpg https://www.berric.fr/ https://www.berric.fr/histoire-et-patrimoine/ Crédits : licence libre Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Berric, Morbihan Autres Lieu Eglise Saint-Thuriau Adresse Place de l'Eglise, 56230, Berric Ville Berric lieuville Eglise Saint-Thuriau Berric