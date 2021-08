Castillon-la-Bataille Église Saint-Symphorien Castillon-la-Bataille, Gironde Circuit : ville de Turenne et pont de pierre Église Saint-Symphorien Castillon-la-Bataille Catégories d’évènement: Castillon-la-Bataille

Gironde

Circuit : ville de Turenne et pont de pierre Église Saint-Symphorien, 19 septembre 2021 16:00, Castillon-la-Bataille. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Symphorien. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 16h00 Circuit : ville de Turenne et pont de pierre * Venez découvrir la ville de Turenne et les spécificités du pont de pierre. 1/ visite de la ville de Turenne :

– l’église Saint-Symphorien (de l’extérieur).

– l’hôtel de ville (extérieur et salle du conseil).

– déambulation jusqu’au pont de pierre. 2/ inauguration des macarons sur le pont :

– macarons réserve de biosphère.

– macarons « ici commence la rivière Dordogne ». Visite réalisée par Maurice Friot, président du GRHESAC : Groupement de recherches historiques et de sauvetage archéologique du Castillonnais. *

dimanche 19 septembre – 16h00 à 18h30

*

Église Saint-Symphorien 17-23 place du Maréchal Turenne, 33350 Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille 33350 Gironde

Église tridentine, de style jésuite romain, construite entre 1741 et 1746.

Crédits : ©Mairie de Castillon-la-Bataille Gratuit ©Mairie de Castillon-la-Bataille

