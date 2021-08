Carcarès-Sainte-Croix Église Saint-Pierre-ès-Liens Carcarès-Sainte-Croix, Landes Scénavision sur l’histoire des Landes Église Saint-Pierre-ès-Liens Carcarès-Sainte-Croix Catégories d’évènement: Carcarès-Sainte-Croix

Landes

Scénavision sur l’histoire des Landes Église Saint-Pierre-ès-Liens, 17 septembre 2021 21:30, Carcarès-Sainte-Croix. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Pierre-ès-Liens. Gratuit philippe.dubourg401@orange.fr

17 – 19 septembre Scénavision sur l’histoire des Landes * Revivez l’histoire des Landes à travers des spectacles de son et lumières dont la « Noce Gascogne » et découvrez les églises romanes à travers un diaporama. *

vendredi 17 septembre – 21h30 à 22h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 18h30

*

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Pierre-ès-Liens Route de Carcarès, 40400 Carcarès-Sainte-Croix Carcarès-Sainte-Croix 40400 Landes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location92188503.jpg 05 58 44 18 04 http://www.carcares-sainte-croix.fr

Le hameau de Sainte-Croix est implanté sur une terrasse qui domine la vallée de la Midouze, site particulièrement remarquable qui a été successivement occupé par un camp, du type « escarpement encerclé », puis par une motte féodale, enfin par un château. Ce dernier fut l’un des sites fortifiés établis par la vicomté de Tartas le long de cette vallée pour protéger la forteresse de Tartas. Le lieu est mentionné pour la première fois en 1225 à propos de l’octroi d’un droit de péage par Henri III d’Angleterre à Othon et Arnaud de Benquet. La chapelle castrale ancienne, sur laquelle nous sommes peu documentés, fut peut-être fortifiée au XIVe siècle, mais à coup sûr elle fut ruinée par le passage des troupes de Montgomery en 1569. Restaurée, elle devint l’église paroissiale de Meilhan-Sainte-Croix jusqu’en 1774, date à laquelle l’église de Meilhan fut érigée en succursale. En 1841, Sainte-Croix fut rattachée à Carcarès. L’église est située à quelques mètres du site castral, elle est entourée du cimetière. On peut supposer que le plan primitif comportait une nef unique de trois travées et une abside hémi­-circulaire.

Elle fut agrandie, au XVIIIe siècle, d’un collatéral au nord et d’un porche à l’ouest. Au XIXe siècle lui furent ajoutés au sud un avant-porche et une sacristie.

Crédits : ©philippe dubourg Gratuit © Église Saint-Pierre-ès-Liens

Détails Catégories d’évènement: Carcarès-Sainte-Croix, Landes Autres Lieu Église Saint-Pierre-ès-Liens Adresse Route de Carcarès, 40400 Carcarès-Sainte-Croix Ville Carcarès-Sainte-Croix Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Église Saint-Pierre-ès-Liens Carcarès-Sainte-Croix