Visite guidée Fermiers et Vignerons à Cheny Église Saint-Pierre de Cheny, 17 septembre 2021 20:30, Cheny. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Pierre de Cheny. Sur inscription 03 86 41 50 30

Vendredi 17 septembre, 20h30 Visite guidée Fermiers et Vignerons à Cheny * Partez sur les traces de ces femmes et de ces hommes avec Béatrice Kerfa de l’association des guides de l’Yonne. *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 22h30

Libre participation

Église Saint-Pierre de Cheny 10 place de l’Eglise, 89400 Cheny Cheny 89400 Yonne Crédits : OT du Migennois Sur inscription

