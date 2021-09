Laneuville-sur-Meuse Église Saint-Nicolas Laneuville-sur-Meuse, Meuse Découverte guidée du patrimoine architectural de Laneuville-sur-Meuse Église Saint-Nicolas Laneuville-sur-Meuse Catégories d’évènement: Laneuville-sur-Meuse

Samedi 18 septembre, 14h00 Découverte guidée du patrimoine architectural de Laneuville-sur-Meuse * À l’occasion d’une visite guidée, découvrez l’église, le lavoir et les extérieurs du château de ce village. Situé à 2 km à l’ouest de Stenay, le village de Laneuville-sur-Meuse possède un patrimoine méconnu : église classée, lavoir à impluvium, ancienne brasserie, four banal, maisons aux façades souvent datées du XVIIIe siècle, parc, pigeonnier et château XVIIIe siècle. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

Gratuit. Rendez-vous pour le départ de la visite guidée : devant l’église.

Église Saint-Nicolas Place de l’Église, 55700 Laneuville-sur-Meuse Laneuville-sur-Meuse 55700 Meuse

L’église Saint-Nicolas, dont la construction a débuté en 1697 et s’est poursuivie en 1704 et en 1779 est inscrite au titre des Monuments historiques en 1981. Elle contient divers objets inscrits ou classés aux monuments historiques tels qu’une chaire à prêcher en chêne du XVIIIe siècle, un autel et son retable en bois taillé et peint du XVIIIe siècle, des boiseries peintes avec des représentations d’apôtres du XVIIIe siècle, un tableau représentant l’extase de saint Ignace, une statue de la Vierge à l’Enfant du XVIIIe siècle, etc. (source : Wikipédia)

