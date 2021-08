Raucourt-et-Flaba Église Saint-Nicaise Ardennes, Raucourt-et-Flaba Une journée de découverte dédiée au public scolaire Église Saint-Nicaise Raucourt-et-Flaba Catégories d’évènement: Ardennes

Une journée de découverte dédiée au public scolaire Église Saint-Nicaise, 17 septembre 2021 10:00, Raucourt-et-Flaba. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Nicaise. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 10h00 Une journée de découverte dédiée au public scolaire * Pour les Journées européennes du patrimoine, nous pensons au public scolaire ! Le programme « Levez les yeux ! », initié en 2019, se poursuit cette année afin de favoriser l’accès à une éducation artistique et culturelle de qualité. Lors d’une journée spéciale, les élèves pourront découvrir les plans, l’architecture et le mobilier de l’édifice. Ce moment est aussi l’occasion de s’initier aux éléments symboliques du bâtiment. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 16h00

Gratuit. Inscription : Maison Paroissiale.

Église Saint-Nicaise Rue de l’église, 08450 Raucourt-et-Flaba Raucourt-et-Flaba 08450 Ardennes

Il semblerait que la paroisse de Raucourt-et-Flaba ait été fondée en l’an 400 de notre ère. L’église Saint-Nicaise, quant à elle, daterait de 1061, selon des archives. L’église a conservé une morphologie trapue de l’époque, mais a été fort remaniée par la suite aux XVIIIe et XIXe siècles. À l’intérieur, on peut y retrouver trois autels et des fonts baptismaux remarquables composés d’une cuve en pierre de Givet sculptée.

