Salon-de-Provence EGLISE SAINT-MICHEL Paris, Salon-de-Provence Concerts orgue, violon et choeur EGLISE SAINT-MICHEL Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Paris

Salon-de-Provence

Concerts orgue, violon et choeur EGLISE SAINT-MICHEL, 18 septembre 2021 02:30, Salon-de-Provence. Journée du patrimoine 2021 EGLISE SAINT-MICHEL. Gratuit

18 et 19 septembre Concerts orgue, violon et choeur * CONCERTS ORGUE, VIOLON ET CHŒUR

1ère partie : chorale « Écho de l’Air »

2ème partie : Concert baroque orgue positif et violons avec David Sénéquier à l’orgue, Camélia Bichard et Sophie Bouteille au violon. Places limitées à 200 personnes par concert. *

samedi 18 septembre – 02h30 à 09h00

samedi 18 septembre – 18h30 à 19h30

samedi 18 septembre – 19h30 à 20h30

dimanche 19 septembre – 18h30 à 19h30

*

Entrée libre, dans la limite des places disponibles (200 places)

EGLISE SAINT-MICHEL Place Saint Michel Salon-de-Provence 75006 Paris 6e Arrondissement Paris

https://cibul.s3.amazonaws.com/null

Cette église contient un patrimoine au sens parfois caché, avec en particulier une explication du tableau représentant les “Ames du purgatoire”, du tableau du maître autel provenant de l’ancien couvent des Ursulines représentant St Augustin et Ste Ursule, une attention à des représentations rares (Ste Thérèse d’Avila), aux reconnaissances particulières (Ste Rita).

Crédits : Salon de Provence Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Paris, Salon-de-Provence Autres Lieu EGLISE SAINT-MICHEL Adresse Place Saint Michel Ville Salon-de-Provence lieuville EGLISE SAINT-MICHEL Salon-de-Provence