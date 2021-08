Naives-Rosières Église Saint-Maurice-de-Naives Meuse, Naives-Rosières Animation pour scolaires : découverte du patrimoine de la ville de Naives-Rosières Église Saint-Maurice-de-Naives Naives-Rosières Catégories d’évènement: Meuse

Naives-Rosières

Animation pour scolaires : découverte du patrimoine de la ville de Naives-Rosières Église Saint-Maurice-de-Naives, 17 septembre 2021 14:30, Naives-Rosières. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Maurice-de-Naives. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 14h30 Animation pour scolaires : découverte du patrimoine de la ville de Naives-Rosières * *

vendredi 17 septembre – 14h30 à 16h30

*

Gratuit. Entrée libre. La Mairie se situe à côté de l’église.

Église Saint-Maurice-de-Naives 8 rue de l’église, 55000 Naives-Rosières Naives-Rosières 55000 Meuse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location77737745.jpg?_ts=1624610705329 03 29 79 16 57 https://www.facebook.com/naivesrosieres/

Les environs de Bar-le-Duc sont riches en églises fortement ouvragées et sculptées. L’église de Naives-Rosières paraîtrait presque banale au regard de celles d’autres villages, alors qu’elle est de qualité : elle est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1989. Pour qui a l’œil averti, on ne reste pas indifférent à ce petit vaisseau en pierres de Savonnières qui s’illumine le soleil se couchant. Construite à la fin du XVe siècle, l’église Saint-Maurice est achevée en 1508. Même si la Renaissance commence à s’annoncer, le style ogival domine mais a déjà tendance à devenir flamboyant. Différentes chapelles, modifications et ajouts seront réalisés au cours des siècles. On remarque notamment une belle vierge à l’enfant couronnée qui semble dater du XVIIe siècle. Sur la façade, on note aussi un soleil et une lune, probablement des litanies de la vierge.

Crédits : ©Francoise Petitjean Gratuit ©Havang(nl), sous licence Creative Commons

Détails Heure : 14:30 - 16:30 Catégories d’évènement: Meuse, Naives-Rosières Autres Lieu Église Saint-Maurice-de-Naives Adresse 8 rue de l'église, 55000 Naives-Rosières Ville Naives-Rosières Age minimum 1 Age maximum 99 lieuville Église Saint-Maurice-de-Naives Naives-Rosières