Visite libre Eglise Saint-Martin Eglise Saint-Martin, 17 septembre 2021 09:00, Pas-en-Artois. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Martin. Gratuit

17 et 19 septembre Visite libre Eglise Saint-Martin * Bâtiment érigé aux 14è et 157 siécles, reconstruit au cours du 18è siécle suite à une inondation, restauré dans la seconde moitié du 19è siècle et début du 20è (notamment les vitraux). Classé depuis juin 2020 dans son intégralité à l’inventaire des Monuments Historiques. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

