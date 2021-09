Saint-Julien-le-Roux Église Saint-Julien Ardèche, Saint-Julien-le-Roux Visite libre de l’église Saint-Julien Église Saint-Julien Saint-Julien-le-Roux Catégories d’évènement: Ardèche

Église de style roman dont l’origine remonte au XIIe siècle. Détruite par un incendie en février 1704, elle fut reconstruite avec un gros clocher carré. Elle contient une large nef, avec une voûte en arc plein cintre, et un seul doubleau à l’entrée de la vaste abside en cul-de-four. Le doubleau, et ses deux pilastres de support à tailloirs, sont en granit de bel appareil. Maître-autel en bois. Baptistère et bénitier du XIIe siècle. Belle statue de Saint-Julien.

