samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Entrée libre. Port du masque obligatoire, mesures d’hygiène et de distanciation sociale à respecter sur place.

Eglise Saint-Jean-Baptiste de Gorvello Rue des Ducs de Bretagne, 56250, Sulniac

Eglise de 1523 en forme de T, la nef se détachant à peine des deux bras du transept. Au chevet, grande verrière accompagnée de moulures. Au transept sud, fenestrage à meneaux. Au transept nord, fenêtre en menuiserie. Le pignon d’entrée ouest est orné d’une baie en anse de panier avec encadrement de pinacles, accolade et fleurons. Le gâble est couronné par un petit campanile à double compartiment, à frontons, le tout en granit. Sur la façade nord, la baie de nef est accoladée, ornée et protégée par un porche constitué par une arcade circulaire en granit. Les contreforts du chevet et du transept nord présentent une superposition de parties cylindriques et prismatiques.

