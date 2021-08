Azay-sur-Thouet Église Saint-Hilaire Azay-sur-Thouet, Deux-Sèvres Découvrez les blasons des clés de voûte de l’église d’Azay-sur-Thouet Église Saint-Hilaire Azay-sur-Thouet Catégories d’évènement: Azay-sur-Thouet

Deux-Sèvres

Découvrez les blasons des clés de voûte de l’église d’Azay-sur-Thouet Église Saint-Hilaire, 17 septembre 2021 08:00, Azay-sur-Thouet. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Hilaire. Gratuit

17 – 19 septembre Découvrez les blasons des clés de voûte de l’église d’Azay-sur-Thouet * *

vendredi 17 septembre – 08h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 08h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Hilaire 6 rue de l’église, 79130 Azay-sur-Thouet Azay-sur-Thouet 79130 Deux-Sèvres

05 49 95 37 13

Située sur une place en hauteur, l’église Saint-Hilaire est datée de la fin du XVe siècle et constitue un bel exemple-type de l’église en granit de Gâtine.

Crédits : ©Mairie d’Azay-sur-Thouet Gratuit

