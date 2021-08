Conférence à 2 voix “L’ancien prieuré Notre-Dame-des-Champs d’Essonnes” Église Saint-Étienne, 17 septembre 2021 19:00, Corbeil-Essonnes.

Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Étienne. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 19h00

Conférence à 2 voix “L’ancien prieuré Notre-Dame-des-Champs d’Essonnes”

Le prieuré est édifié sur une ancienne terre royale, cédée à l’abbaye de Saint-Denis et située au lieu-dit « les Champs » à Essonnes. Au début du XIIe siècle, un cloître, un réfectoire et un dortoir sont bâtis sur ce terrain qui comportait déjà une chapelle.

Par la suite, l’abbé de Saint-Denis acheta des parcelles de vignes au sud de ce domaine et fit installer des pressoirs pour y fabriquer du vin.

Il ne reste plus de traces visibles de cet édifice religieux prestigieux qui se trouvait sur le coteau en contrebas de l’actuel quartier de Montconseil, près de la Nationale 7.

Pour cette occasion, une plaque sera inaugurée sur le monument commémoratif de cet ancien prieuré, situé au début du boulevard de Fontainebleau. L’inauguration sera suivie d’une conférence à 2 voix, proposée par Philippe Salvon (association mémoire et patrimoine vivant) et Frédéric Gatineau (société historique et archéologique de l’Essonne et du Hurepoix).

vendredi 17 septembre – 19h00 à 20h00

Entrée libre



Église Saint-Étienne Place Léon Cassé 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne

L’église Saint-Etienne de l’ancienne paroisse d’Essonnes, construite en plusieurs étapes, date du Moyen Age. Endommagé à plusieurs reprises, l’édifice a fait l’objet d’importants travaux de restauration dès 2010. Ces travaux ont permis de dévoiler l’existence de peintures murales, remontant probablement au Moyen Age. Ces fresques représentant des anges musiciens sont désormais visibles dans le bâtiment fraichement restauré.

Crédits : Archives communales de Corbeil-Essonnes Gratuit