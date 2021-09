Allonnes Église Saint-Doucelin Allonnes, Maine-et-Loire Visites libres Eglise Saint-Doucelin Église Saint-Doucelin Allonnes Catégories d’évènement: Allonnes

Visites libres Eglise Saint-Doucelin Église Saint-Doucelin, 18 septembre 2021 09:30, Allonnes. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Doucelin. Gratuit

18 et 19 septembre Visites libres Eglise Saint-Doucelin * *

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h30

Église Saint-Doucelin 23, rue Jean Gallart Allonnes 49650 Maine-et-Loire Après le départ des moines du prieuré au 13e, leur chapelle conventuelle est transformée en église paroissiale. Le chevet plat est typique de l’architecture angevine du 13e. Au 19e siècle, devenue trop petite pour la paroisse, elle est agrandie de 9 m avec un déplacement du clocher vers sa position actuelle. Label église accueillante en Anjou.

