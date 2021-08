Visite libre en musique Église Saint-Clément, 18 septembre 2021 09:00, Fontiers-Cabardès.

Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Clément. Gratuit

Samedi 18 septembre, 09h00

Visite libre en musique

Moment de découverte d’un patrimoine ecclésiastique datant du XVIe siècle

L’église Saint-Clément est inscrite aux monuments historiques depuis le 14 avril 1948. Elle possède une nef à quatre travées charpentée sur arcs diaphragmes et quatre chapelles du xvie siècle, un chevet à cinq pans, des chapiteaux corinthiens, six chapelles latérales, une chapelle au nord du chœur 1535/1537, un clocher de 17 cloches fondues en 1974 par le fondeur Dominique Bolife, et des piliers du chevet antérieurs au XVIe siècle.

Un enregistrement soigneusement sélectionné de musiques baroques vous accompagnera dans votre découverte et vos méditations.

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h30

Respect des normes sanitaires



Église Saint-Clément 7 rue de l’église, 11390 Fontiers-Cabardès Fontiers-Cabardès 11390 Aude

