17 – 19 septembre Visite libre de l’Eglise Saint-Blaise * Datant du XIe siècle, elle présente deux éléments remarquables : Le porche gothique flamboyant (vers 1450) très travaillé avec ses courbes, contre-courbes et cavets d’une part, Les voûtes en étoiles d’un style gothique tardif à l’intérieur d’autre part. Rares en Anjou, ces voûtes ne sont visibles qu’à Jarzé et au Vieil Baugé. Ouverte tous les jours de 9h à 18h. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Eglise Saint-Blaise rue royale, 49630 Corné Corné 49630 Corné Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 41 57 01 82

Façade du XVè s, gothique flamboyant.

