18 et 19 septembre Visite libre Eglise romane * Extérieur : Portail occidental en plein cintre. Modillons sculptés côté Nord. Croix du parvis de l’église qui daterait des croisades. Intérieur : Vitraux. Ecu de France sur tableau polychrome dans chapelle Sud *

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

Eglise romane (fin 12e siècle) Place de l’église, 85170 Beaufou Beaufou 85170 Belleville-sur-Vie Vendée

Au XIIè s., l’église dépendait du prieuré Saint-Etienne de la Roche-sur-Yon. La plus ancienne mention XIIIè s. figure dans le cartulaire du prieuré de la Roche : 1212. Dépendance du prieuré jusqu’en 1640. 1568 : l’église est ruinée par les Huguenots. 1648 : la cure est à la nomination de l’Evêque de Luçon. L’église a dû être restaurée vers le milieu du XVIIè s. Elle fut restaurée une nouvelle fois au siècle dernier, et n’a pas connu depuis d’événements notables.

