Strasbourg

Apprenez-en davantage sur l'histoire d'un quai emblématique de Strasbourg Église protestante Saint-Guillaume, 17 septembre 2021 10:00, Strasbourg

17 – 19 septembre Apprenez-en davantage sur l’histoire d’un quai emblématique de Strasbourg * *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

Gratuit. Réservation recommandée. Rdv : devant la paroisse protestante Saint-Guillaume.

Église protestante Saint-Guillaume 1 rue Munch, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location36265016.jpg 03 88 36 01 36 http://www.saint-guillaume.org/ https://fr-fr.facebook.com/ParoisseProtestanteSaintGuillaume

Également appelée Wilhelmskirche en allemand, cette église gothique de Strasbourg est affectée au culte protestant. Située à la jonction des quais des Bateliers et des Pêcheurs, mais légèrement en retrait, elle est remarquable pour sa situation pittoresque. Fondée dans les premières années du XIVe siècle, cette modeste église fut immédiatement donnée à l’Ordre monastique des Guillemites. Remaniée au XVe siècle par l’adjonction d’un jubé, elle passa à la Réforme en 1534. Son état actuel date essentiellement du XVIIe siècle : la façade remplaça alors un triple pignon et fut coiffée d’une flèche au faîte de laquelle une ancre rappelle que Saint-Guillaume était la paroisse des pêcheurs et des bateliers. Un narthex voûté d’ogives fut construit devant une large nef, plafonnée comme le chœur. Le jubé fut avancé dans le chœur en 1667. Depuis lors, il soutient une tribune d’orgue et fait de l’abside une chapelle. L’église renferme un tombeau à gisants exceptionnel du XIVe siècle de la main de Woelflin de Rouffach, un relief en bois polychrome du XVe siècle illustrant la conversion de saint Guillaume, ainsi que des vitraux remarquables : la fenêtre axiale de 1345 illustrant la vie du Christ provient de l’église des Dominicains de Strasbourg (détruite à la fin du XIXe siècle), d’autres vitraux du XVe siècle, restaurés à la fin du XIXe siècle, relatent la vie de saint Guillaume et celle de sainte Catherine. Signalons, pour finir, la chaire de 1656 de style « cartilage baroque » et l’autel du XVIIIe siècle.

©Association des Guides d'Alsace ©Paroisse Saint-Guillaume

