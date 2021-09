Assistez à un concert dans une église gothique au style rayonnant Église protestante Saint-Gall, 19 septembre 2021 16:00, Domfessel.

Assistez à un concert dans une église gothique au style rayonnant

Concert à 17h, ouverture des portes à 16h. Concert suivi par une soirée pizza-flamms.



Église protestante Saint-Gall Rue Principale, 67430 Domfessel Domfessel 67430 Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location79058546.jpg?_ts=1629817433625 03 88 00 40 39 http://www.tourisme.alsace-bossue.net

Église gothique de style rayonnant, édifiée au cours du second quart du XIVe siècle. La nef à quatre travées est prolongée par un chœur polygonal, les bas-côtés éclairés par des baies à deux lancettes, prolongés par une abside à deux pans. Le mobilier de chœur date du XVe siècle. La sacristie est voûtée en coupole. Le clocher fortifié a conservé une chambre de veilleur avec sa cheminée.

Cette ancienne église fortifiée n’a pas fait l’objet de modifications majeures depuis son édification, ce qui en fait un des édifices religieux les plus homogènes et authentiques de la région. Elle a certes été restaurée dans les années 1950, après avoir subi d’importants dommages de guerre, notamment sur sa toiture, mais ses dispositions d’origine ont été restituées strictement à l’identique. Elle conserve également son mur d’enceinte et sa porte fortifiée datée du XVe siècle qui abrite aujourd’hui trois dalles funéraires.

La tour fortifiée, outre son rôle de clocher, assurait aussi une fonction de défense passive, dans le sens où on ne note aucun élément défensif actif, tels que des mâchicoulis, fentes de tir… Cette tour monumentale à quatre niveaux est entièrement construite en pierres de taille. Elle bénéficie, en ce moment-même, d’un important programme de travaux visant à restaurer sa toiture (charpente et couverture en ardoises), ses façades et ses planchers intérieurs. Ce projet, porté par la commune de Domfessel, bénéficie du soutien financier de la DRAC Grand Est.

Crédits : ©Yvon Meyer Gratuit ©Gigibet, sous licence Creative Commons