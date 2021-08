Eglise romane Saint-Jean Baptiste de Bannes Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste, 17 septembre 2021 09:00, Bannes.

Journée du patrimoine 2021 Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste. Gratuit

17 – 19 septembre

Eglise romane Saint-Jean Baptiste de Bannes

Nef datant du 11e siècle ; choeur et abside de la 1ère moitié du 12e siècle ; chapelle sud de la 1ère moitié du 16e siècle ; lambris du 17e ou 18e siècle ; restauration de la nef (portail ouest ?) et clocher de 1785 ; restauration générale, fausse voûte de la chapelle sud, et construction de la chapelle nord en 1859 ; sacristie datant de 1868

vendredi 17 septembre – 09h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 17h00

entrée libre



Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste Place de la Mairie, 53340 Bannes Bannes 53340 Mayenne

02 41 89 10 88

Crédits : mairie de Bannes Gratuit