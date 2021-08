Trois-Palis Église Notre-Dame Charente, Trois-Palis Balade patrimoine à Trois-Palis Église Notre-Dame Trois-Palis Catégories d’évènement: Charente

Vendredi 17 septembre, 17h00 Balade patrimoine à Trois-Palis * En compagnie de Marie Faure-Lecocq, suivie d’une collation. 20h30 : Concert jazz Robin Fincker (saxophones) – Bernard Santacruz (contrebasse) – Samuel Silvant (batterie). *

Gratuit. Renseignements et sur inscription. RDV : église Notre-Dame de Trois-Palis. Pour le concert : rdv au foyer communal.

L’église paroissiale Notre-Dame est romane et date du XIIe siècle. Elle possède un clocher roman à deux étages de baies cintrées et une flèche conique. Une coupole est à la croisée et les chapiteaux sont ornés de sculptures. Au pignon de la façade, des bas-reliefs figurent le Christ entre les symboles évangéliques. Sa façade a été endommagée à la Révolution, et lourdement restaurée au XIXe siècle, en 1891. Elle a été classée Monument historique le 12 juillet 1886.

