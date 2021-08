Visite libre de l’église Eglise Notre-Dame, 17 septembre 2021 08:00, Le Ham.

Journée du patrimoine 2021 Eglise Notre-Dame. Gratuit

17 – 19 septembre

Visite libre de l’église

*

L’église a été remaniée aux XVIIIe siècle et XIXe siècle.

La tour fut construite en 1868 sur les plans de l’architecte Dromer, pour une somme de 9 236 francs. Deux petites chapelles sont alors ouvertes à partir du chœur et du transept et les fenêtres à lancettes sont bouchées et remplacées par des pleins-cintres.

L’église possède une chapelle, Notre-Dame de Pitié, élevée en 1576 par Jean Rabineau, curé et chanoine de Sillé-le-Guillaume.

Les stalles et le confessionnal datent de 1890 et le retable central du XVIIIe siècle. Des marches en granit permettent l’accès au chœur.

En 1962, une équipe se met au travail sous la direction de l’abbé Bernard Chardon, curé de cette paroisse, pour restaurer l’intérieur de l’église.

Les murs sont reblanchis et les vieux enduits en torchis sont remplacés par des enduits à la chaux. De plus, l’abbé Chardon réalise les dessins apposés sur les fresques et le tableau du retable de la Vierge, les vitraux pour lesquels il invente une technique économique à base de résine et les céramiques du chœur qui sont posées en 1978 sur le sol en terre battue.

En 1987 sont sculptées sur le maître-autel deux statues en orme par Alain Legros. Les chapelles latérales abritent quant à elle deux statues en chêne de la même année.

*

vendredi 17 septembre – 08h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 08h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 18h00

*

Entrée libre



Eglise Notre-Dame Église Notre-Dame 53250 Le Ham Le Ham 53250 Mayenne

https://cibul.s3.amazonaws.com/null

L’église Notre-Dame du Ham est considéré comme un des chef-d’œuvre de Bernard Chardon. C’est le premier édifice dans lequel il est intervenu. Avec l’aide des parois, il a refait les vitraux, les sols, les autels et les enduits. C’est une destination incontournable pour se rendre compte que l’art contemporain peut parfaitement s’intégrer dans une église du XIe siècle.

Crédits : Mairie Gratuit Association ABC