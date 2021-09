Arles Eglise notre dame de la Major Arles, Bouches-du-Rhône ouverture de l’église Notre Dame de la Major Eglise notre dame de la Major Arles Catégories d’évènement: Arles

ouverture de l'église Notre Dame de la Major Eglise notre dame de la Major, 18 septembre 2021 10:00, Arles. Journée du patrimoine 2021. Gratuit

18 et 19 septembre ouverture de l’église Notre Dame de la Major * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Eglise notre dame de la Major Place de la Major 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location20292386.jpg 04 90 49 36 36 https://ville-arles.fr

Siège de la Confrérie des gardians depuis le XIXème siècle, Notre dame de la Major située sur la colline de l’Hauture est l’une des plus anciennes églises d’Arles mais a été maintes fois remaniée au cours des siècles.

