Église La Sauvetat, le Duo “Miquèu Montanaro & Baltazar Montanaro” Église La Sauvetat, 17 septembre 2021 21:00, La Sauvetat.

Journée du patrimoine 2021 Église La Sauvetat. Sur inscription 06 79 55 41 71, etaminedelune@protonmail.com

Vendredi 17 septembre, 21h00

Église La Sauvetat, le Duo “Miquèu Montanaro & Baltazar Montanaro”

Le Duo “Miquèu Montanaro & Baltazar Montanaro” poursuit son dialogue musical.

À la suite du premier album “Ki” – extérieur en hongrois, il nous offre un deuxième opus “Be” – intérieur – Une interrogation sur le mouvement intérieur.

Être, interroge également le fait d’être acteur d’une avancée sociale et culturelle. Ces compositions sont le fruit d’une correspondance continue et inspirée entre père et fils, nourrie d’images et de textes partagés.

Le samedi et le dimanche (10 h-12 h/14h – 17 h) ils animeront des rencontres – instruments et voix –

renseignements & réservation 06 79 55 41 71 – jauge en fonction des mesures sanitaires –

vendredi 17 septembre – 21h00 à 22h00

Participation aux frais 10 €



Église La Sauvetat Quartier des forts la Sauvetat 63730 La Sauvetat 63730 Puy-de-Dôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location43312622.jpg 04 73 39 52 67 http://lesfortsvillageois.fr

Ancienne chapelle Hospitalière devenue le transept de l’église paroissiale

Crédits : ©Association Les Amis de la Commanderie -Etamine de Lune Sur inscription ©Association Les Amis de la Commanderie