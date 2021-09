Magny-en-Vexin Église la Nativité de Notre-Dame Magny-en-Vexin, Val-d'Oise Conférence- débat : Architecture et patrimoine par les étudiants de l’Université de Cergy Église la Nativité de Notre-Dame Magny-en-Vexin Catégories d’évènement: Magny-en-Vexin

Conférence- débat : Architecture et patrimoine par les étudiants de l'Université de Cergy Église la Nativité de Notre-Dame, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre Conférence- débat : Architecture et patrimoine par les étudiants de l’Université de Cergy * Dans le cadre du projet tuteuré 2020/21 de la licence professionnelle “Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti” , trois groupes d’étudiants de l’Université de Cergy présentent les résultats de leurs études portant sur: 1) L’hôtel de Crosne ou hôtel de Saussay, situé au 20 rue de Crosne, classé monument historique en 1944, et abritant la mairie de Magny en Vexin depuis 1949.

2) L’hôtel de Brière ou hôtel Guyard, place de la Halle, datant de 1740, inscrit aux bâtiments historiques depuis 1990.

3) L’église de la Nativité de Nôtre Dame, église renaissance la plus remarquable du Vexin français, classée monument historique en 1908. A l’Eglise de la Nativité, des visites libres ainsi que des visites commentées se dérouleront le samedi et le dimanche: de 10h à 12h puis de 14h à 18h. Une exposition des Trésors Liturgiques sera visible pendant toute la durée de l’ouverture de l’Eglise pendant ces deux jours. Un concert de l’orgue est organisé le dimanche 19 septembre à 16h. *

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h30

Entrée libre, présentation du pass sanitaire à l’entrée du bâtiment selon la réglementation sanitaire en vigueur.

Église la Nativité de Notre-Dame 1 rue de l’école 95420 Magny-en-Vexin Magny-en-Vexin 95420 Moulin de Vernouval Val-d’Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 01 47 47 22 81 http://asmvexin.free.fr

Église construite essentiellement entre 1497 et 1593. De styles gothique et Renaissance. Chapelle Sud du transept agrandie pour abriter le monument funéraire des Villeroy, bienfaiteurs de Magny et de l’église. Baptistère de 1534, buffet d’orgue, grands marbres de l’ancien monument funéraire des Villeroy. Vierge à l’Enfant en albâtre du XIVe siècle. Quelques peintures: Nativité de L. de Boullogne, Madeleine repentante de J-B Santerre, Annonciation…

Lieu Église la Nativité de Notre-Dame Adresse 1 rue de l'école 95420 Magny-en-Vexin Ville Magny-en-Vexin