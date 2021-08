Entraygues-sur-Truyère Église Aveyron, Entraygues-sur-Truyère Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Festival Orgue et CInéma Église Entraygues-sur-Truyère Catégories d’évènement: Aveyron

Vendredi 17 septembre, 14h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Festival Orgue et CInéma * Les enseignants des deux écoles et le responsable musical de l’antenne du conservatoire à rayonnement départemental de l’Aveyron animeront l’après-midi de découverte de l’orgue.

Ils présenteront aux parents et au public le petit concert préparé avec accompagnement à l’orgue. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h30

Participation libre

Église Place de l’église 12140 Entraygues-sur-Truyère Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron

L’église date des années 1870. L’orgue Stolz, de la même époque, est l’ancien instrument de Saint Maur des Fossés. Racheté en 2010, il a fait l’objet d’une restauration et d’un complément, passant de 16 à 22 jeux et de 700 à 1034 tuyaux : après des milliers d’heures de bénévolat, il a pu être inauguré en 2014 à l’occasion des journées mondiales de l’orgue.

