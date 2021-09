Saint-Didier-sous-Riverie Église de St-Didier-sous-Riverie, Chabanière Rhône, Saint-Didier-sous-Riverie Visite guidée de l’église de St-Didier-sous-Riverie Église de St-Didier-sous-Riverie, Chabanière Saint-Didier-sous-Riverie Catégories d’évènement: Rhône

Samedi 18 septembre, 09h30, 15h00 Visite guidée de l’église de St-Didier-sous-Riverie * Visite guidée de l’église par un paroissien passionné d’histoire : découvrez tous les secrets de cet édifice aux deux clochers ! *

samedi 18 septembre – 09h30 à 11h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

Visite guidée (sans inscription préalable).

Église de St-Didier-sous-Riverie, Chabanière place des deux clochers, St-Didier-sous-Riverie, Chabanière Saint-Didier-sous-Riverie 69440 Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location62170707.jpg?_ts=1631194337958 04 78 81 21 33 http://www.chabaniere.fr

Église bâtie au 19e siècle, qui possède 2 clochers

