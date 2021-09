Charnay Eglise de Charnay Charnay, Rhône Visite insolite au coeur de la pierre dorée… ou comment le roseau, le palmier ou la marguerite font parler la pierre ! Eglise de Charnay Charnay Catégories d’évènement: Charnay

17 – 19 septembre Visite insolite au coeur de la pierre dorée… ou comment le roseau, le palmier ou la marguerite font parler la pierre ! * Visite inédite de l’église, tour du château comtal et alentours commentée par les “Amis de Charnay”, en 3 temps 3 mouvements : Tandis que les vendanges animeront le vignoble beaujolais, des trésors du Patrimoine vous attendent à Charnay-en-Pierres-Dorées: dans cette bien drôle d’église peuplée de vieux chênes, de palmiers-dattiers, de flèches, de roses et de roseaux, de grappes et de pampres de vigne, d’amande et de marguerites originales, un arbre aurait-il pris racine, non loin du vieux pressoir ? A l’extérieur, il suffira de lever les yeux pour que nous soient contées la brève aventure des magnans cultivant mûriers, la vie mouvementée de l’indispensable charron et sa roue, la triste fin de Jean-François au bois guillotin… ou, dans des temps plus anciens, l’apparition de Geoffray d’Oingt à Milon de Charnay chevauchant dans sa forêt, là, juste là ! Sur le balcon d’une maison vigneronne, nous imaginerons la place de l’arbre et comment, dans ce pays de pierre, du ruisseau d’Alix à la colline du Chevronnet, on fit feu de tout bois, entre osiers et faux acacias ! *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h30

entrée libre; gratuité; en fonction de la situation liée à la covid, les organisateurs signaleront aux visiteurs si nombre limité

Eglise de Charnay place de l’église 69380 Charnay Charnay 69380 Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location72687928.jpg 06 75 81 76 28

Charnay qui comptait 10 carrières de pierres exploitées au XIXème siècle vous attire par son charme et le dynamisme de ses habitants: la vigne occupe ses coteaux et le centre historique se dore sur la crête, petit col offrant une vue à 360 degrés, grâce à la Tour Nord de la Mansarde, maison forte construite par le Seigneur du Lieu au XVIIème siècle. L’église mêlant le roman au gothique est un joyau classé MH au coeur de cette “petite Toscane”, grâce à sa fameuse statue de St Christophe aux allures byzantines; le château comtal soutient l’aspect défensif de l’église qui le jouxte par ses machicoulis et chemin de ronde. Lors de ces JEP 2021, nous partirons à la recherche des végétaux qui, taillés, sculptés, visibles ou cachés traduisent dans la pierre l’histoire même de cette contrée. Pas moins de 40 espèces d’arbres ont été repérés lors des balades guidées des JPPM et c’est dans la foulée de ce repérage qu’est née l’idée de scruter le décor végétal dans l’art même des monuments et simples bâtis du village.

