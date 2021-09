Sisteron Ecomusée du Pays Sisteronais Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Exposition thématique Ecomusée du Pays Sisteronais Sisteron Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

17 – 19 septembre Exposition thématique * Cette exposition accompagne et fête le 170ème anniversaire de l’harmonie de Sisteron ” Les Touristes des Alpes ”. Documents d’archives, photos souvenirs… illustres l’épopée de cette institution. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Masque et pass sanitaire obligatoires

Ecomusée du Pays Sisteronais 30, cours Melchior Donnet 04200 Sisteron Sisteron 04200 La Peyrouse Alpes-de-Haute-Provence

Pour que le patrimoine rural local ne tombe pas dans l’oubli, des centaines d’objets de la vie quotidienne, objets de l’artisanat et des métiers d’antan, outils agricoles, sont conservés dans un esprit de découverte et d’appropriation des us et coutumes du pays sisteronais. Le site offre un panorama exceptionnel sur le confluent du Buëch et de la Durance.

