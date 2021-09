Commana Ecomusée des Monts d'Arrée - moulins de Kerouat Commana, Finistère Visites thématiques et atelier meunerie aux Moulins de Kerouat Ecomusée des Monts d’Arrée – moulins de Kerouat Commana Catégories d’évènement: Commana

Dimanche 19 septembre, 11h00 Visites thématiques et atelier meunerie aux Moulins de Kerouat * Ce dimanche 19 septembre, le site des Moulins de Kerouat sera accessible gratuitement, avec toute la journée des visites thématiques d’une vingtaine de minutes pour découvrir un aspect particulier du patrimoine meunier des Monts d’Arrée. Et à partir de 14h, Franck Milliner proposera un atelier autour de la meunerie pour découvrir et s’initier à ce savoir faire, farine assurée ! *

dimanche 19 septembre – 11h00 à 18h00

Ecomusée des Monts d’Arrée – moulins de Kerouat Moulins de Kérouat, 29450 Commana Commana 29450 Finistère

Ensemble d’une vingtaine de bâtiments construits entre le XVIIe et le début du XXe siècle, regroupant moulins à eau, fournils, habitations, annexes agricoles, tannerie, dans un domaine de 12 ha. Constructions traditionnelles en moellons de granite, couvertures en grosses ardoises.

Le site appartient au conseil départemental du Finistère depuis 1969.

