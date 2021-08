Boulogne-sur-Mer Ecole-Musée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais Exposition “Arguette ça pousse ! Les plantes à l’école” Ecole-Musée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégories d’évènement: Boulogne-sur-Mer

Exposition "Arguette ça pousse ! Les plantes à l'école" Ecole-Musée de Boulogne-sur-Mer, 17 septembre 2021 14:00, Boulogne-sur-Mer

17 – 19 septembre Exposition “Arguette ça pousse ! Les plantes à l’école” * Cette exposition interactive et ludique conçue par l’Ecole-Musée en partenariat avec l’Université de Lille – Cité scientifique ; la Communauté d’Agglomération du Boulonnais et la maison Deyrolle, permet de comprendre comment les plantes se développent, se défendent et se reproduisent, quels sont leurs milieux de vie, comment l’homme en tire parti, ce qui les menace aujourd’hui.

De nos jours, nous pourrions ajouter à cette liste, dans le cadre d’une éducation au développement durable, une sensibilisation à la perte de la biodiversité, ses conséquences pour la vie sur Terre et les modes de vie que tout un chacun peut adopter pour limiter cette perte.

Le choix du titre a pour objectif de mettre en valeur la flore endémique par l’entremise du patois boulonnais et la fierté qui en résulte.

Le parcours est composé de cinq parties, faciles à identifier car caractérisées par un environnement visuel spécifique. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Ecole-Musée de Boulogne-sur-Mer 2 rue de l’Ancien RIvage Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 0321870030 https://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/

Seul musée du Pas-de-Calais dédié à l’histoire de l’enseignement, intégré au réseau animé par l’Association des Amis du Musée National de l’Education, des Musées de l’Ecole et du Patrimoine Educatif.

Un lieu de préservation, de valorisation et de diffusion du patrimoine scolaire local avec une mise en perspective nationale.

© ville de Boulogne-sur-Mer

