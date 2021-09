Royat Ecole de Dentelle Royat-Chamalières Puy-de-Dôme, Royat Ecole de Dentelle- Les Dentellieres Ecole de Dentelle Royat-Chamalières Royat Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Royat

Ecole de Dentelle- Les Dentellieres Ecole de Dentelle Royat-Chamalières, 17 septembre 2021 14:30, Royat. Journée du patrimoine 2021 Ecole de Dentelle Royat-Chamalières. Gratuit Handicap moteur|Handicap psychique

17 – 19 septembre Ecole de Dentelle- Les Dentellieres * Exposition Dentelle ancienne, démonstration, cours, stage, matériel fourni pour une initiation *

vendredi 17 septembre – 14h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Ecole de Dentelle Royat-Chamalières 12 bis boulevard Barrieu 63130 Royat Royat 63130 Puy-de-Dôme

04 73 35 67 05 http://www.lesdentellieres.fr/ Crédits : © Les Dentellières Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Royat Autres Lieu Ecole de Dentelle Royat-Chamalières Adresse 12 bis boulevard Barrieu 63130 Royat Ville Royat Age maximum 99 lieuville Ecole de Dentelle Royat-Chamalières Royat