Luxeuil-les-Bains Ecclesia, cité patrimoine Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Découvrez le site archéologique Saint-Martin Ecclesia, cité patrimoine Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Découvrez le site archéologique Saint-Martin Ecclesia, cité patrimoine, 18 septembre 2021 09:00, Luxeuil-les-Bains. Journée du patrimoine 2021 Ecclesia, cité patrimoine. Tarif préférentiel|Sur inscription Handicap moteur 03 84 40 06 41

18 et 19 septembre Découvrez le site archéologique Saint-Martin * *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

3€ reversés à la Fondation du Patrimoine. Réservation obligatoire.

Ecclesia, cité patrimoine 30 rue Victor Genoux 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location69570463.jpg 03 84 40 06 41 https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/

Cet écrin monumental niché en plein cœur de la ville de Luxeuil est une véritable prouesse architecturale signée par l’architecte Michel Malcotti. Mêlant le bois et le corten, cette enveloppe a pour objectif premier de conserver et de mettre en valeur les vestiges archéologiques qu’elle abrite.

Crédits : ©Xavier Dabini Tarif préférentiel|Sur inscription © Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains Vosges du Sud

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Autres Lieu Ecclesia, cité patrimoine Adresse 30 rue Victor Genoux 70300 Luxeuil-les-Bains Ville Luxeuil-les-Bains lieuville Ecclesia, cité patrimoine Luxeuil-les-Bains