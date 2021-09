Jeux d’eau Domaine national de Saint-Cloud, 19 septembre 2021 15:00, Saint-Cloud.

Journée du patrimoine 2021 Domaine national de Saint-Cloud. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 15h00, 16h00, 17h00

Jeux d’eau

Le système hydraulique anime les jardins d’un divertissement éphémère, qui se découvre le temps d’une promenade. Au fil de la pente, l’eau chemine de bassins en fontaine pour jaillir à près de 30 mètres au Grand Jet et terminer sa course dans le bouillonnement de la Grande Cascade, point d’orgue du spectacle. La variété des effets d’eau, les sculptures ou les masques qui ornent les fontaines rappellent au promeneur qu’ils font partie d’une mise en scène de la majesté des jardins.

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h30

Entrée libre, droit d’entrée payant en véhicule 5.50€ pour les voitures, 3€ pour les deux-trois roues motorisés



Domaine national de Saint-Cloud 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location36226133.jpg 01 41 12 02 95 http://www.domaine-saint-cloud.fr/

Apanage de Philippe d’Orléans, frère de Louis XIV, le domaine national de Saint-Cloud a perdu son château pendant la guerre franco-prussienne de 1870, mais conserve un site magnifique de 460 hectares. Il offre l’une des meilleures expressions de l’art des jardins classiques avec ses terrasses, perspectives et tapis verts, bosquets et salles de verdure, fontaines et bassins. Le bas-parc s’étend tout le long de la Seine, en contrebas de la terrasse du château, du pont de Saint-Cloud jusqu’au pont de Sèvres. On peut y admirer la grande cascade, dont la partie supérieure s’étage sur près de 90 mètres de longueur, savante composition du XVIIe siècle, due à Antoine Le Pautre et agrandie ensuite par Jules Hardouin-Mansart, et le grand jet voisin qui s’élève à plus de 30 mètres de haut. Ils constituent de précieux témoignages des techniques traditionnelles des fontainiers. Le grand-parc a été en partie coupé par la ligne de chemin de fer sous Louis-Philippe puis par l’autoroute à la fin des années 1930. Il a conservé pour l’essentiel le tracé des allées et des carrés boisés dessinés par Le Nôtre au XVIIe siècle. À l’ouest, les zones boisées de la Brosse et de la plaine des quatre cèdres ont un aspect plus sauvage et agreste. Au nord de l’autoroute, dans le parc de Villeneuve, rattaché au domaine en 1852, l’étang, dans son cadre de verdure naturel, contraste avec le jardin très soigné entourant le mémorial de l’escadrille La Fayette. Le jardin du Trocadéro, traité en jardin paysager, occupe depuis 1823 l’ancienne colline de Montretout. Jardin privé destiné au divertissement et à l’éducation des petits-enfants de Charles X, il a été conçu comme un véritable « herbier vivant ».

